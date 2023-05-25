В Лаголово построят новую школу с амфитеатром и внутренним двором

В поселке Лаголово в Ломоносовском районе Ленобласти появится новая большая школа. Как уточняют в ГК «А101», школа будет интегрирована в городскую среду, а ее территория станет одним из общественных пространств жилого района.



Это будет школа нового типа, где помимо учебных классов расположатся лаборатории и мастерские, арт-блок и многофункциональное рекреационное пространство в форме амфитеатра. В школе будет свой камерный внутренний двор, напоминающий патио. Внутренняя территория школы будет развернута в сторону пешеходного бульвара, зеленый променад соединит школу с главной многофункциональной площадью «А101 Лаголово».

