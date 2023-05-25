    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    760мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.97eur86.2

    В Лаголово построят новую школу с амфитеатром и внутренним двором

    193
    обсудить

    В поселке Лаголово в Ломоносовском районе Ленобласти появится новая большая школа. Как уточняют в ГК «А101», школа будет интегрирована в городскую среду, а ее территория станет одним из общественных пространств жилого района.


    Это будет школа нового типа, где помимо учебных классов расположатся лаборатории и мастерские, арт-блок и многофункциональное рекреационное пространство в форме амфитеатра. В школе будет свой камерный внутренний двор, напоминающий патио. Внутренняя территория школы будет развернута в сторону пешеходного бульвара, зеленый променад соединит школу с главной многофункциональной площадью «А101 Лаголово».

    Помимо уроков в школе будет множество дополнительных занятий — от научных лабораторий и классов робототехники до кулинариумов и гончарных мастерских.

    По окончании строительства школу в жилом районе «А101 Лаголово» передадут на муниципальный баланс. Объект станет одним из центров комплексной образовательной инфраструктуры новой территории.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close