В Лаголово построят новую школу с амфитеатром и внутренним двором

В поселке Лаголово в Ломоносовском районе Ленобласти появится новая большая школа. Как уточняют в ГК «А101», школа будет интегрирована в городскую среду, а ее территория станет одним из общественных пространств жилого района.
Это будет школа нового типа, где помимо учебных классов расположатся лаборатории и мастерские, арт-блок и многофункциональное рекреационное пространство в форме амфитеатра. В школе будет свой камерный внутренний двор, напоминающий патио. Внутренняя территория школы будет развернута в сторону пешеходного бульвара, зеленый променад соединит школу с главной многофункциональной площадью «А101 Лаголово».
Помимо уроков в школе будет множество дополнительных занятий — от научных лабораторий и классов робототехники до кулинариумов и гончарных мастерских.
По окончании строительства школу в жилом районе «А101 Лаголово» передадут на муниципальный баланс. Объект станет одним из центров комплексной образовательной инфраструктуры новой территории.