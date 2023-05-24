Растет пробка. В Приморском районе Петербурга столкнулись троллейбус и внедорожник

ДТП с участием троллейбуса произошло в Приморском районе Петербурга вечером в среду. Об этом 24 мая сообщает читатель «Фонтанки».
По словам очевидца, автомобиль и общественный транспорт столкнулись на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова. Судя по снимкам, вблизи места аварии формируется затор.
По данным карт «Яндекса», пробка растянулась на улице Шаврова от Комендантского проспекта до проспекта Королева.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».
Троллейбус также 24 мая около 20 часов попал в аварию на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов: его зацепил автобус.
«Виновный еще не определен. Пострадавших нет. У обоих транспортных средств загнуты кронштейны зеркал», — прокомментировали случившееся в «Дортрансавто».