    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    763мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.97eur86.2

    Растет пробка. В Приморском районе Петербурга столкнулись троллейбус и внедорожник

    1360
    1 комментарий

    ДТП с участием троллейбуса произошло в Приморском районе Петербурга вечером в среду. Об этом 24 мая сообщает читатель «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам очевидца, автомобиль и общественный транспорт столкнулись на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова. Судя по снимкам, вблизи места аварии формируется затор.

    По данным карт «Яндекса», пробка растянулась на улице Шаврова от Комендантского проспекта до проспекта Королева.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

    Троллейбус также 24 мая около 20 часов попал в аварию на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов: его зацепил автобус.

    «Виновный еще не определен. Пострадавших нет. У обоих транспортных средств загнуты кронштейны зеркал», — прокомментировали случившееся в «Дортрансавто».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close