Растет пробка. В Приморском районе Петербурга столкнулись троллейбус и внедорожник

ДТП с участием троллейбуса произошло в Приморском районе Петербурга вечером в среду. Об этом 24 мая сообщает читатель «Фонтанки».

По словам очевидца, автомобиль и общественный транспорт столкнулись на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова. Судя по снимкам, вблизи места аварии формируется затор.

По данным карт «Яндекса», пробка растянулась на улице Шаврова от Комендантского проспекта до проспекта Королева.

Троллейбус также 24 мая около 20 часов попал в аварию на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов: его зацепил автобус.

«Виновный еще не определен. Пострадавших нет. У обоих транспортных средств загнуты кронштейны зеркал», — прокомментировали случившееся в «Дортрансавто».