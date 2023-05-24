Махали кулаками и кувыркались на асфальте. В Петербурге в драке сцепились два автомобилиста

В Красносельском районе Петербурга в драке сцепились два автомобилиста. За развитием конфликта наблюдали местные жители. Видеозапись с места инцидента вечером 24 мая появилась в группе «ДТП и ЧП».
Отношения на улице Коммунаров выясняли водители Hyundai и Mercedes. Происходящее настолько заинтересовало одного из очевидцев, что он остановил машину неподалеку и принялся снимать мужчин, ворочавших друг друга по асфальту.
Что именно стало поводом для потасовки — неясно. Судя по кадрам, «выпустив пар», оба сели в свои автомобили и поехали дальше.