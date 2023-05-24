«Гейзер» высотой в пару этажей открылся на Васильевском острове. В «Теплосети» назвали причину

Труба лопнула в одном из дворов на Васильевском острове. Мощные струи, намочившие асфальт и окна соседнего дома, вечером
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Технологическое нарушение произошло на Наличной улице, 36. В пресс-службе «Теплосети Петербурга» сообщили, что сегодня трубы там испытывают на прочность.
«Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства», — уточнили на предприятии.
В Василеостровском районе Петербурга сегодня уже наблюдали «фонтан» у дома 11 по улице Нахимова. Причина та же.