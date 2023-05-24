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    «Гейзер» высотой в пару этажей открылся на Васильевском острове. В «Теплосети» назвали причину

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    2 комментария

    Труба лопнула в одном из дворов на Васильевском острове. Мощные струи, намочившие асфальт и окна соседнего дома, вечером 24 мая засняли местные жители.

    читатели «Фонтанки»

    Технологическое нарушение произошло на Наличной улице, 36. В пресс-службе «Теплосети Петербурга» сообщили, что сегодня трубы там испытывают на прочность.

    «Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства», — уточнили на предприятии.

    В Василеостровском районе Петербурга сегодня уже наблюдали «фонтан» у дома 11 по улице Нахимова. Причина та же.

    © Фонтанка.Ру

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