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    Стену выбило ударной волной. В многоэтажке в Краснодаре взорвался газ

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    В многоэтажке в Краснодаре взорвался газ. Пострадала женщина. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости.

    По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, о происшествии на Клинической улице стало известно в 17:22. По адресу направили подразделения ведомства.

    Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

    На месте наблюдалось возгорание и черный дым. Спасатели работали по второму рангу. Спустя 10 минут пожар локализовали на площади 100 «квадратов».

    «Эвакуированы 56 человек. Погибших нет. Пострадала хозяйка квартиры. Доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

    Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и службы спасения.

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