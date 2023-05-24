Стену выбило ударной волной. В многоэтажке в Краснодаре взорвался газ

В многоэтажке в Краснодаре взорвался газ. Пострадала женщина. Об этом
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, о происшествии на Клинической улице стало известно в 17:22. По адресу направили подразделения ведомства.
Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
На месте наблюдалось возгорание и черный дым. Спасатели работали по второму рангу. Спустя 10 минут пожар локализовали на площади 100 «квадратов».
«Эвакуированы 56 человек. Погибших нет. Пострадала хозяйка квартиры. Доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и службы спасения.