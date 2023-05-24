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    Усадьбу Заеца в Зеленогорске превратят в спортбазу для дзюдоистов, фехтовальщиков и гимнастов

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    В Зеленогорске вторую жизнь получит памятник — усадьба Заеца на Приморском шоссе, 593. Ее приспособят под спортивную базу для юных спортсменов, занимающихся дзюдо, фехтованием и гимнастикой.

    Комитет по охране памятников выдал положительное заключение проекту спортивно-оздоровительной базы с приспособлением для современного использования памятника деревянного зодчества — «Финская усадьба Заеца». Заказчиком является подведомственная городскому комитету по строительству организация — фонд капстроительства и реконструкции.

    Спортбаза предполагает круглогодичное использование, а ее вместимость должна составить 120 человек, штатная численность тренеров и персонала — около 50 человек. Планируется, что туда будут приезжать заниматься спортсмены от 10 до 18 лет.

    В спорткомплексе, согласно данным с сайта госзакупок, разместятся спортплощадка с трибунами для мини-футбола и системой искусственного охлаждения, чтобы в холодный период поле превращалось в хоккейное, спортплощадка для баскетбола, стритбола, волейбола, беговые дорожки, дорожки длиной 1,5 километра с искусственным охлаждением, площадки с уличными тренажерами.

    В тренировочном корпусе разместятся залы для дзюдо, фехтования и ОФП, корпус для художественной гимнастики построят отдельно. Также отдельное здание возведут для спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой и настольным теннисом.

    Жилые комнаты разместятся в двух спальных корпусах. Кроме того, запроектированы тренерский спальный корпус, хозблок и столовая-клуб со зрительным залом и библиотекой. Непосредственно усадьбу приспособят под административные цели.

    Контракт на проектирование был заключен в 2021 году с АО «Эн-Системс», стоимость работ составила 68,5 млн рублей.

    © Фонтанка.Ру

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