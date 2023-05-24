Москвич рассказал, как бил гантелью и душил свою бабушку

В квартире на юге Москвы нашли тело 70-летней женщины. К гибели пенсионерки может быть причастен ее внук. Об этом
Предварительно известно, что утром в среду 27-летний мужчина находился в квартире на Братеевской улице. По версии следствия, он не менее двух раз ударил свою бабушку в голову грифом гантели. Увидев, что родственница подает признаки жизни, начал душить ее шнурком от ботинка. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась.
Злоумышленник сам рассказал полицейским о том, что сделал. После этого его задержали. О его мотивах прокуратура не сообщает.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.