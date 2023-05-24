    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur86.2

    Москвич рассказал, как бил гантелью и душил свою бабушку

    991
    1 комментарий

    В квартире на юге Москвы нашли тело 70-летней женщины. К гибели пенсионерки может быть причастен ее внук. Об этом 24 мая говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    ПоделитьсяПоделиться

    Предварительно известно, что утром в среду 27-летний мужчина находился в квартире на Братеевской улице. По версии следствия, он не менее двух раз ударил свою бабушку в голову грифом гантели. Увидев, что родственница подает признаки жизни, начал душить ее шнурком от ботинка. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась.

    Злоумышленник сам рассказал полицейским о том, что сделал. После этого его задержали. О его мотивах прокуратура не сообщает.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close