Обыски клинические. ФСБ нашла 16 тысяч иностранцев, залетевших в Петербург на лечебную косметологию

Погранслужба удивилась, как много мигрантов посещают Петербург для прохождения процедур по неврологии и коррекции бюста. Ничего смешного для двух клиник из этого не вышло.

Следствие ГУ МВД и оперативники погранслужбы ФСБ провели днем 24 мая серию обысков в квартирах менеджеров, владельцев и офисах частных медицинских клиник — «А-мед» и «МЦ Марина» (специализируются на косметологии). В общей сложности, в следствие доставили более десяти сотрудников этих заведений. По информации «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по редкой для этого рынка услуг статье — 322.1 УК — «Организация незаконной миграции». Журналист поискал и нашел любопытную связь.



Все помнят, что после начала эпохи ковида, многие иностранцы, впрочем, как и в других странах, получили проблему — возвращение в страну, где они работали или просто было не въехать на чужую территорию. Причем, это коснулось не только гастрбайтеров в классическом понимании этого слова. Сегодня, по версии следствия, руководители названных нами клиник еще в 2021 году увидели брешь в правилах игры — использовать приглашение в Россию на лечение, как обход ковидных барьеров. Но история начиналась веселее.



По данным «Фонтанки», однажды въедливый оперативник погранслужбы ФСБ Петербурга, анализируя ведомственную закрытую статистику, обратил внимание что непонятно с какого перепуга в Пулково приземляются тысячи иностранцев, стремящихся попасть на лечение в «А-мед» и «МЦ Марина». Тоже самое происходит на границе с Эстонией, даже на Дальнем Востоке. Заглянув на их сайты, сотрудник не поверил, что всем приезжающим, а насчитал он 16 тысяч больных, настолько жизненно важно пройти пластические процедуры именно в этих клиниках.



Дальше пошли негласные мероприятия в стиле прослушивания телефонов и так далее. Был установлен телеграмм-канал, через который шло липовое оформление страждущих (в том числе и на психокоррекцию). Причем, ресурс был на английском, французском языках, где давалась лобовая схема: платишь 20 тысяч рублей, получаешь приглашение на абстрактное лечение в этих клиниках, приглашение дублируется даже на Госуслугах (что говорит, кстати, о несовершенстве ресурса), проходишь границу и иди куда хочешь. По данным ФСБ, никто в эти клиники даже для проформы не заглядывал. Сейчас в офисах изымается документация, где не найдено ни следа таких лечений. Но это бухгалтерские детали.



Если считать чужие деньги, то, по мнению оперативников, ежемесячно организаторы трансфера зарабатывали от 3 до 5 миллионов рублей. То есть, пару миллионов долларов подняли. (Все работало до апреля 2022 года). Разумеется, за минусом зарплат менеджеров. Они тоже допрашиваются, сотрудничают и уйдут потрепанные, но свидетелями.

