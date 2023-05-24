В Москве мужчина застрелил двух лисят во дворе детского сада. Полиция проводит проверку

Двух убитых лисят нашли на территории детского сада на улице Академика Бакулева в Москве. По предварительной информации, животных застрелили. Горожане часто встречают лис в этом районе на юго-западе столицы, поскольку рядом находится ландшафтный заказник «Теплый Стан», пишет 24 мая MSK1.RU.



В ГУ МВД России по Москве журналистам портала сообщили, что полиция начнет проверку по факту гибели животных.

Сообщение о стрельбе на улице Академика Бакулева поступило накануне, уточняет агентство городских новостей «Москва». Звонившая женщина рассказала, что неизвестный мужчина стреляет из неустановленного оружия по лисятам. Звери появились на территории детского сада весной, когда забежавшая лисица родила там шестерых детенышей. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды отловили их, привили, после чего выпустили на волю.