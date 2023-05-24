В Шушарах построят вторую школу-гигант почти на 2000 учеников

На Новгородском проспекте началось строительство второй в Шушарах крупной школы. Как отмечают в СК «Дальпитерстрой», одновременно здесь смогут учиться 1925 учеников.



За основу взяли проект другой школы застройщика — на улице Первомайской. Но есть отличия — например, спорткомплекс в новой школе будет монолитным, а не каркасным, а внутри расположится просторный вестибюль со «вторым светом». Кроме того, в основном корпусе будут другие цветовые решения фасада и другой дизайн внутри. Начальная школа займет первый и второй этажи учебного блока. В остальном проекты идентичны.

