В Шушарах построят вторую школу-гигант почти на 2000 учеников

На Новгородском проспекте началось строительство второй в Шушарах крупной школы. Как отмечают в СК «Дальпитерстрой», одновременно здесь смогут учиться 1925 учеников.
За основу взяли проект другой школы застройщика — на улице Первомайской. Но есть отличия — например, спорткомплекс в новой школе будет монолитным, а не каркасным, а внутри расположится просторный вестибюль со «вторым светом». Кроме того, в основном корпусе будут другие цветовые решения фасада и другой дизайн внутри. Начальная школа займет первый и второй этажи учебного блока. В остальном проекты идентичны.
Здание высотой от трех до пяти этажей будет состоять из двух корпусов — учебного и учебно-оздоровительного. В первом корпусе разместятся 65 учебных классов, две столовых, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также вспомогательные помещения, в том числе для дополнительных занятий в кружках.
Во втором корпусе расположатся пять спортзалов и два бассейна — учебный «лягушатник» и спортивно-оздоровительный на шесть дорожек. На пришкольной территории возведут стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой.
На месте уже подготовили строительную площадку и начали рыть котлован. Сдать школу в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.