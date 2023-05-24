«Это беспрецедентный случай». Коллегия после жалоб Хинштейна досрочно лишила полномочий «золотого» председателя суда

«Это беспрецедентный случай, который лишний раз подтверждает способность судебной системы к самоочищению. Уверен, что одним лишением полномочий — история для Ефанова может не закончиться», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале и добавил, что «правда и закон восторжествовали».

Сам Ефанов пока решение коллегии не комментрировал, но, как сообщает, 63.RU, незадолго до заседания отверг все обвинения в коррупции и добавил, что конспирологией не занимается.

«Парламентарий публикует в своем блоге разную информацию. Ему многое не нравится в Самарской области: в судебной, в исполнительной системе. Он считает, что только он лучше всех знает и разбирается в этих вопросах. Поэтому и рассылает депутатские запросы десятками. Это его право», — цитирует издание судью.