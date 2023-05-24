«Это беспрецедентный случай». Коллегия после жалоб Хинштейна досрочно лишила полномочий «золотого» председателя суда

Высшая квалификационная коллегия судей досрочно лишила полномочий председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Об этом 24 мая сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн, который существенно повлиял на судейскую судьбу.
«Это беспрецедентный случай, который лишний раз подтверждает способность судебной системы к самоочищению. Уверен, что одним лишением полномочий — история для Ефанова может не закончиться», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале и добавил, что «правда и закон восторжествовали».
Сам Ефанов пока решение коллегии не комментрировал, но, как сообщает, 63.RU, незадолго до заседания отверг все обвинения в коррупции и добавил, что конспирологией не занимается.
«Парламентарий публикует в своем блоге разную информацию. Ему многое не нравится в Самарской области: в судебной, в исполнительной системе. Он считает, что только он лучше всех знает и разбирается в этих вопросах. Поэтому и рассылает депутатские запросы десятками. Это его право», — цитирует издание судью.
До ВККС жалобы депутата дошли в апреле. Парламентарий обратил внимание на кусок земли на острове Поджабный, который принадлежит судье. Якобы Ефанов купил его примерно по 17 тысяч рублей за сотку, тогда как рыночная цена может превышать миллион. Землю судья купил у ООО «Эра», совладельцем которой раньше был его сын.
Также депутата смутило, что судья ездил на взятой в аренду «Тойоте Секвойя», которую якобы не декларировал, хотя был обязан. Он также платил за нее значительно меньше рыночной стоимости.
Хинштейн также пишет, что прокуратура 24 мая повторно отметила постановление регионального ГСУ об отказе в возбуждении «взяточного» дела.