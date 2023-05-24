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    Аз, буки, веди. РПЦ предлагает дополнить школьную программу церковнославянским

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    Ввести в российских школах курс церковнославянского языка считают своевременной и целесообразной мерой в РПЦ. Об этом 24 мая рассказал ТАСС член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

    По словам епископа, преподавать церковнославянский надо в начальной и средней школе. Вопрос обязательности или факультативности курса он оставил министерству просвещения.

    По мнению представителя РПЦ, знание церковнославянского школьниками поможет сохранить традиционные духовно-нравственные ценности. «Эти ценности транслируются главным образом через церковь. Соответственно, люди должны понимать язык церкви», — отметил епископ.

    Также изучение церковнославянского может помочь в борьбе с заимствованиями и в адаптации мигрантов.

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