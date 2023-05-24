В Петербурге девушка попросила соцработника разуться в квартире и осталась с расцарапанным лицом

Полиция Выборгского района Петербурга ищет встречи с сотрудницей социальной защиты с острыми ногтями и неприязнью к чужим тапочкам. Последствия близкого общения с ней «Фонтанке» 24 мая показала читательница.

Как рассказывает Елена, сотрудники районного комплексного центра социального обслуживания населения регулярно навещают жительницу девятиэтажки на Северном проспекте, на днях отметившую 96-летие. Там же живут сын Елены и его 19-летняя девушка, которые поддерживают порядок в квартире.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Еленой Поделиться Поделиться





Очередной визит пришёлся на полдень вторника. Полы, как говорят, были намыты. Бахил у сотрудницы соцзащиты, похоже, не оказалось. Её попросили разуться, предложили тапочки. В ответ — внезапная агрессия.

По словам Елены, гостья набросилась на девушку, царапаясь и осыпая ударами. «Был вызван наряд полиции, но сотрудник социальной службы покинул квартиру — просто сбежал», — говорит женщина.

В травматологическом отделении зафиксировали ушиб головы и множественные ссадины на лице, шее и руках. В тот же день было написано заявление в полицию.



Елена попыталась получить объяснение ужаснувшему её поведению работника в центре соцобслуживания. Услышала просьбу забрать заявление и сетования на мизерную зарплату и непростую работу.

В полиции уже начали проверку.



«В настоящий момент полицейскими по заявлению проводится проверка, материалы обращения пострадавшей в медицинское учреждение будут отправлены на экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений, а также в ближайшее время будет опрошена сотрудница социальной защиты», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

