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    В Петербурге девушка попросила соцработника разуться в квартире и осталась с расцарапанным лицом

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    Полиция Выборгского района Петербурга ищет встречи с сотрудницей социальной защиты с острыми ногтями и неприязнью к чужим тапочкам. Последствия близкого общения с ней «Фонтанке» 24 мая показала читательница.

    Как рассказывает Елена, сотрудники районного комплексного центра социального обслуживания населения регулярно навещают жительницу девятиэтажки на Северном проспекте, на днях отметившую 96-летие. Там же живут сын Елены и его 19-летняя девушка, которые поддерживают порядок в квартире.

    Фото: предоставлено «Фонтанке» Еленой
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    Очередной визит пришёлся на полдень вторника. Полы, как говорят, были намыты. Бахил у сотрудницы соцзащиты, похоже, не оказалось. Её попросили разуться, предложили тапочки. В ответ — внезапная агрессия.

    По словам Елены, гостья набросилась на девушку, царапаясь и осыпая ударами. «Был вызван наряд полиции, но сотрудник социальной службы покинул квартиру — просто сбежал», — говорит женщина.

    В травматологическом отделении зафиксировали ушиб головы и множественные ссадины на лице, шее и руках. В тот же день было написано заявление в полицию.

    Елена попыталась получить объяснение ужаснувшему её поведению работника в центре соцобслуживания. Услышала просьбу забрать заявление и сетования на мизерную зарплату и непростую работу.

    В полиции уже начали проверку.

    «В настоящий момент полицейскими по заявлению проводится проверка, материалы обращения пострадавшей в медицинское учреждение будут отправлены на экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений, а также в ближайшее время будет опрошена сотрудница социальной защиты», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: предоставлено «Фонтанке» Еленой

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    Комментарии 18

    Гость24 Мая 2023 в 18:39
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