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    Госдума ужесточила доступ к гостайне. Пока в первом чтении

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    Более 16 тысяч россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников, передает 24 мая РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности Госдумы РФ Василия Пискарева.

    Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР. Предполагается ввести термин «режим секретности», уточнить определение «допуск к государственной тайне».

    «Принимать решения о допуске к гостайне или отказе в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти будет межведомственная комиссия», — уточнил Пискарев. Он один из соавторов нового закона. Депутат добавил, что в комиссию войдут также представители госкорпораций, таких как «Росатом» и «Роскосмос».

    Также Пискарев рассказал, что законопроект вводит дополнительные основания для отказа в допуске к гостайне. Это, например, наличие у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов.

    «За совершение государственной измены в 2017–2022 годах осудили 48 российских граждан с допуском к гостайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения через свои связи», — сообщил глава комитета по безопасности. По его словам, эти люди были завербованы иностранными спецслужбами во время выезда за рубеж. В том числе их шантажировали угрозой негативных последствий для имущества и денежных средств.

    «Количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей в последнее время выросло практически в два раза», — заявил Пискарев (цитата по РИА Новости).

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