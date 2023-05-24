Госдума ужесточила доступ к гостайне. Пока в первом чтении

Более 16 тысяч россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников, передает 24 мая РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности Госдумы РФ Василия Пискарева.



Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР. Предполагается ввести термин «режим секретности», уточнить определение «допуск к государственной тайне».



«Принимать решения о допуске к гостайне или отказе в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти будет межведомственная комиссия», — уточнил Пискарев. Он один из соавторов нового закона. Депутат добавил, что в комиссию войдут также представители госкорпораций, таких как «Росатом» и «Роскосмос».