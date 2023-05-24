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    В августе в Янино сдадут детский садик в стиле известного советского мультфильма

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    В конце июня в Янино должно закончиться строительство нового детского садика на 175 мест. Как уточняет застройщик ГК «Ленстройтрест», сдать объект планируют в августе этого года.

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    Сейчас на территории ведут благоустройство — на детских площадках устанавливают игровые элементы, навесы, балансиры, качели, а также спортивное оборудование. Параллельно здесь кладут тротуарную плитку, уже закатан нижний слой асфальта, почти полностью установлено ограждение территории. На фасадах идет облицовка цоколя, на стены устанавливают навесные декоративные элементы. Среди них — многослойные металлические деревья и фигурки героев советского мультфильма про Винни Пуха, в стилистике которого оформили весь садик целиком.

    Уже закончились пусконаладочные работы инженерных сетей в здании, уложено напольное покрытие и установлены плиты, холодильники, посудомоечная, сушильные и стиральные машины. Осталось только завершить отделку стен.

    Как рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест», все работы идут строго по графику, и к концу июня планируется закончить строительство садика и начать процедуру проверок госкомиссиями.

    Второй по счету садик в квартале «Янила» возводят по индивидуальному проекту. В трехэтажном здании разместятся 8 групп для детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. В каждой группе — своя раздевалка, туалет, спальня, буфетная и игровая зоны. Также есть отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет.

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