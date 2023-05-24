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    Музыка

    Полторы тысячи хористов у Михайловского дворца спели в честь Дня российской письменности

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    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Традиционное выступление «самого большого хора в сопровождении симфонического оркестра» прошло в Михайловском саду 24 мая — впервые после двухлетнего перерыва. На сцену вышли участники разных хоровых коллективов Петербурга — ветераны, студенты, учащиеся школ искусств. Кроме них, в этом году в состав большого хора вошли участники хора «Радуга» из Донецка. Дирижировал художественный руководитель проекта Владимир Беглецов.

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    Со сцены звучали классика и современная музыка — от «Гимна великому городу» Глиэра и «Славянского марша» Чайковского до «Летите, голуби» Дунаевского и Матусовского.

    Выступление было также приурочено к 320-летию Санкт-Петербурга и 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

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