Экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову дали звание «Заслуженный артист России»

Президент Владимир Путин 24 мая подписал указ о награждении государственными наградами. Документ появился на сайте для официального опубликования документов.
Среди прочих, звания заслуженного артиста России удостоен артист, музыкант Валерий Кипелов.
64-летний Кипелов прославился как вокалист рок-группы «Ария», в которой он пел с 1985 по 2002 год. После этого времени артист выступает в составе собственного коллектива «Кипелов».
Среди самых известных песен, исполненных Валерием Кипеловым, — рок-баллады «Я свободен!» и «Потерянный рай».
Валерий Кипелов — лауреат премии Rock Alternative Music Prize 2007 года в номинации «Отцы рока».