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    Музыка

    Экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову дали звание «Заслуженный артист России»

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    Президент Владимир Путин 24 мая подписал указ о награждении государственными наградами. Документ появился на сайте для официального опубликования документов.

    Среди прочих, звания заслуженного артиста России удостоен артист, музыкант Валерий Кипелов.

    64-летний Кипелов прославился как вокалист рок-группы «Ария», в которой он пел с 1985 по 2002 год. После этого времени артист выступает в составе собственного коллектива «Кипелов».

    Среди самых известных песен, исполненных Валерием Кипеловым, — рок-баллады «Я свободен!» и «Потерянный рай».

    Валерий Кипелов — лауреат премии Rock Alternative Music Prize 2007 года в номинации «Отцы рока».

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    Рок-музыкаГруппа арияВалерий Кипелов
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