Та же Wiki, только Рувики. В Подмосковье представили свободную энциклопедию на российских серверах

На полях Российского Интернет Форума (РИФ 2023), который стартовал 24 мая в Подмосковье, анонсировали начало работы российской интернет-энциклопедии.



Проект Рувики запустят в июне и обещают, что уже на старте он будет содержать весь объем русскоязычных материалов Wikipedia. Сегодня это 1,9 миллиона статей. По словам авторов, Рувики — это копия Википедии, или так называемый «форк», когда кодовая база одного программного проекта используется в качестве старта для другого.

Ресурс презентовал глава автономной некоммерческой организации «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко. Проект реализуется на российской инфраструктуре и серверах с привлечением российских авторов и зарегистрирован в России.