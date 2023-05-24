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    Та же Wiki, только Рувики. В Подмосковье представили свободную энциклопедию на российских серверах

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    На полях Российского Интернет Форума (РИФ 2023), который стартовал 24 мая в Подмосковье, анонсировали начало работы российской интернет-энциклопедии.

    Проект Рувики запустят в июне и обещают, что уже на старте он будет содержать весь объем русскоязычных материалов Wikipedia. Сегодня это 1,9 миллиона статей. По словам авторов, Рувики — это копия Википедии, или так называемый «форк», когда кодовая база одного программного проекта используется в качестве старта для другого.

    Ресурс презентовал глава автономной некоммерческой организации «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко. Проект реализуется на российской инфраструктуре и серверах с привлечением российских авторов и зарегистрирован в России.

    Владимир Медейко пришел в русскоязычную Wikipedia в 2003 году, был первым русскоязычным администратором, в 2008 году возглавил НП «Викимедиа РУ», которая обслуживает всемирную Wikipedia в России.

    «Wikipedia — проект свободный. Её контент кто угодно может использовать для любых целей, в том числе и для создания собственного проекта на её основе....Именно эта идея легла в основу Рувики», — заявил Медейко.

    Он добавил, что «Wikipedia — настолько важный проект, что его очень сложно реформировать, в первую очередь из-за того, что страшно его испортить».

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