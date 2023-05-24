В Кремле призвали не искать тенденций в обвинении ученых в госизмене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нет никаких тенденций в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными и их связи с Китаем. Представителя Кремля 24 мая цитирует газета «Коммерсантъ».



Журналисты в ходе пресс-кола обратили внимание Пескова, что арестованных ученых часто обвиняют в связях с Китаем.

«Я бы не делал бы выводы о каких-то тенденциях. Наши соответствующие спецслужбы выполняют свои функции», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, не видит ли он в этих делах каких-либо тенденций.

В середине мая стало известно об аресте ученого-физика из Новосибирска Валерия Звегинцева. Он стал третьим физиком, которого за последний год привлекли по статье 275 УК РФ (государственная измена).

