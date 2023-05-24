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    В Великобритании умерла пенсионерка, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III

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    В Великобритании скончалась 81-летняя женщина, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую — супругу принца Эдварда, младшего брата британского короля Карла III. Пострадавшая находилась две недели в больнице в критическом состоянии и в итоге скончалась. Об этом 24 мая пишут британские СМИ, ссылаясь на родственников погибшей.

    «Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась», — пишет Telegraph.

    Полицейский сбил 81-летнюю Хелен Холланд 10 мая, когда та переходила дорогу. Её сын, сообщивший о смерти, говорил о том, что женщина получила «множественные переломы и повреждения». Он уточнил, что Холланд переходила дорогу по пешеходному переходу, отмечает издание.

    Её доставили в больницу, врачи говорили о критическом состоянии пожилой женщины. К инциденту подключилась Независимая комиссия по контролю за работой полиции, которая начала расследование. Сама герцогиня аварию не видела, ее машина не причастна к происшествию. Однако в Букингемском дворце сообщили, что герцогиня Эдинбургская «глубоко опечалена» смертью 81-летней женщины.

    По словам одного из очевидцев произошедшего, за несколько дней до коронации Карла III власти установили вдоль дороги защитные экраны, из-за чего пешеходам приходилось немного выходить на проезжую часть, чтобы увидеть идущие машины. Так и случилось с погибшей: она выглянула из-за экранов, чтобы посмотреть по сторонам, из-за чего ее сбил мотоцикл.

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