В Великобритании умерла пенсионерка, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III

В Великобритании скончалась 81-летняя женщина, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую — супругу принца Эдварда, младшего брата британского короля Карла III. Пострадавшая находилась две недели в больнице в критическом состоянии и в итоге скончалась. Об этом 24 мая пишут британские СМИ, ссылаясь на родственников погибшей.



«Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась», — пишет Telegraph.

Полицейский сбил 81-летнюю Хелен Холланд 10 мая, когда та переходила дорогу. Её сын, сообщивший о смерти, говорил о том, что женщина получила «множественные переломы и повреждения». Он уточнил, что Холланд переходила дорогу по пешеходному переходу, отмечает издание.