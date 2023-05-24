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    Кроссовер влетел в трактор на Руставели так, что толкнул его в стоящий впереди автомобиль

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Серьезная авария с участием строительной техники произошла утром 24 мая в Калининском районе Петербурга. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора на машине одного из очевидцев.

    В 9:45 у дома 37 по улице Руставели водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре трактор JCB под управлением 45-летнего мужчины и автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого была 32-летняя женщина, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара трактор сдвинулся и наехал на стоявший перед ним Skoda Karoq под управлением 51-летнего мужчины.

    Мегаполис — Городская Сеть Информирования

    В результате аварии водителя «Джили» и его 22-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность водителя устанавливается. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все детали ДТП.

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