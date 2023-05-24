Кроссовер влетел в трактор на Руставели так, что толкнул его в стоящий впереди автомобиль

Серьезная авария с участием строительной техники произошла утром 24 мая в Калининском районе Петербурга. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора на машине одного из очевидцев.

В 9:45 у дома 37 по улице Руставели водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре трактор JCB под управлением 45-летнего мужчины и автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого была 32-летняя женщина, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара трактор сдвинулся и наехал на стоявший перед ним Skoda Karoq под управлением 51-летнего мужчины.