«Здесь главенствуют не деньги, а красота». Гости нашего города рисуют Петербург на набережной — фото

На набережной Фонтанки утром 24 мая корреспондент «(От)Личного Петербурга» заметил художников. Живописцы для нашего города — не редкость, но рисуют они чаще у Екатерининского сада или у канала Грибоедова возле входа на «Невский проспект».
Художники оказались группой друзей, которые специально приехали в Петербург на три дня, чтобы запечатлеть его на полотнах. Один — из Калуги, второй — из Москвы, третий — из Смоленска.
Вчера коллеги гуляли по Мойке, а сегодня решили далеко не ходить: вышли из хостела, свернули на ближайшую набережную и сразу принялись за дело. «Здесь на каждом углу можно останавливаться и работать. Красота у вас!», — объяснил корреспонденту художник Вячеслав Корольков.
Пейзажист Владимир Пугачев рассказал, что приезжает в Петербург каждое лето. «Для всех город разный, но для меня важно, чтобы на картинах были каналы. Благодаря им усложняется цвет: небо и дома отражаются в воде, образуется много цветных рефлексов, — пояснил он. — Петербург — это такая Венеция русская. Архитектура — неповторимая. В Москве центр испорчен современными зданиями, а здесь, слава богу, главенствуют не деньги, а красота».
«И еще в Петербурге особенные люди. Как-то мы ехали в троллейбусе с большим количеством вещей, и, когда нам нужно было выходить, мы забыли этюдник. После этого троллейбус нас догнал, остановился рядом, и водитель отдал нам нашу вещь», — напоследок вспомнил Владимир.