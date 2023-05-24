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    #отЛИЧНЫЙпитер

    «Здесь главенствуют не деньги, а красота». Гости нашего города рисуют Петербург на набережной — фото

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    На набережной Фонтанки утром 24 мая корреспондент «(От)Личного Петербурга» заметил художников. Живописцы для нашего города — не редкость, но рисуют они чаще у Екатерининского сада или у канала Грибоедова возле входа на «Невский проспект».

    Художники оказались группой друзей, которые специально приехали в Петербург на три дня, чтобы запечатлеть его на полотнах. Один — из Калуги, второй — из Москвы, третий — из Смоленска.

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    Вчера коллеги гуляли по Мойке, а сегодня решили далеко не ходить: вышли из хостела, свернули на ближайшую набережную и сразу принялись за дело. «Здесь на каждом углу можно останавливаться и работать. Красота у вас!», — объяснил корреспонденту художник Вячеслав Корольков.

    Пейзажист Владимир Пугачев рассказал, что приезжает в Петербург каждое лето. «Для всех город разный, но для меня важно, чтобы на картинах были каналы. Благодаря им усложняется цвет: небо и дома отражаются в воде, образуется много цветных рефлексов, — пояснил он. — Петербург — это такая Венеция русская. Архитектура — неповторимая. В Москве центр испорчен современными зданиями, а здесь, слава богу, главенствуют не деньги, а красота».

    Владимир Пугачев приезжает в Петербург каждый год
    Владимир Пугачев приезжает в Петербург каждый годФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
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    «И еще в Петербурге особенные люди. Как-то мы ехали в троллейбусе с большим количеством вещей, и, когда нам нужно было выходить, мы забыли этюдник. После этого троллейбус нас догнал, остановился рядом, и водитель отдал нам нашу вещь», — напоследок вспомнил Владимир.

    Владимир Пугачев приезжает в Петербург каждый год
    Владимир Пугачев приезжает в Петербург каждый годФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

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