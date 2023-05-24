«Здесь главенствуют не деньги, а красота». Гости нашего города рисуют Петербург на набережной — фото

На набережной Фонтанки утром 24 мая корреспондент «(От)Личного Петербурга» заметил художников. Живописцы для нашего города — не редкость, но рисуют они чаще у Екатерининского сада или у канала Грибоедова возле входа на «Невский проспект».



Художники оказались группой друзей, которые специально приехали в Петербург на три дня, чтобы запечатлеть его на полотнах. Один — из Калуги, второй — из Москвы, третий — из Смоленска.