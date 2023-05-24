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    Для путешествий по стране россияне чаще всего выбирают Петербург — он обошел Сочи и Москву

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    Россияне активно бронируют отели для отдыха летом. Самыми востребованными остаются традиционные направления: Петербург, Сочи и Адлер, Анапа, Москва и Казань, набирают популярность Алтай, Дагестан и другие регионы Кавказа, а также Калининград и окрестности. При этом цены на проживание пока ниже, чем в разгар сезона в прошлом году.

    По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, на Петербург сейчас приходится около 10 % от всех бронирований по стране, следом идут Сочи и Адлер — по 8 %, также в лидерах Анапа, Москва и Казань — по 4 % бронирований. В список востребованных для отдыха городов вошли также Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала и Светлогорск.

    Как отмечают эксперты, Дагестан, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами массового туризма, но там пока можно найти достаточно бюджетные объекты размещения: на Кавказе и на Алтае средний чек за ночь составляет от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) в среднем сутки в отеле обойдутся в 8 000 рублей. Не достигли пика цены еще и в популярных городах — например, в Нижнем Новгороде средний чек сейчас составляет 4 300 рублей в сутки — это на 12 % ниже, чем прошлым летом, в Калининграде — на 6 % меньше (4 900 рублей), в Петербурге — ниже на 3 % (5 200 рублей), в Казани — на 1 % (5 500 рублей). Но по мере приближения летнего сезона выбор сокращается, а цены — растут, поэтому до уровня прошлогодних они, скорее всего, дойдут скоро.

    А вот отели на морском побережье уже сейчас подорожали на 20 % относительно прошлого года и, скорее всего, это не предел. Сейчас сутки в Сочи в среднем обойдутся в 7 000 рублей, а в Адлере придется заплатить почти 9 000 за ночь.

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