Для путешествий по стране россияне чаще всего выбирают Петербург — он обошел Сочи и Москву

Россияне активно бронируют отели для отдыха летом. Самыми востребованными остаются традиционные направления: Петербург, Сочи и Адлер, Анапа, Москва и Казань, набирают популярность Алтай, Дагестан и другие регионы Кавказа, а также Калининград и окрестности. При этом цены на проживание пока ниже, чем в разгар сезона в прошлом году.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, на Петербург сейчас приходится около 10 % от всех бронирований по стране, следом идут Сочи и Адлер — по 8 %, также в лидерах Анапа, Москва и Казань — по 4 % бронирований. В список востребованных для отдыха городов вошли также Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала и Светлогорск.