Водитель автобуса получил условный срок за смертельное ДТП с пешеходом на Передовиков

Суд в Петербурге вынес приговор водителю автобуса, который год назад сбил женщину в Красногвардейском районе города. Врачи боролись за ее жизнь больше недели, но спасти не смогли.



ДТП произошло около 12:20 27 мая 2022 года на пересечении проспекта Ударников с проспектом Передовиков, сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, управляя на основании путевого листа технически исправным автобусом «Волгабас» СПб ГУП «Пассажиравтотранс», следовал по Ударников со стороны Индустриального проспекта. На перекрестке с Передовиков он стал поворачивать налево на скорости порядка 10–20 км/ч — на зеленый сигнал светофора, но не убедившись в безопасности маневра. В этот момент проспект Передовиков по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый переходила женщина. Автобус не пропустил и сбил ее. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, а 5 июня она скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и груди с тяжелым ушибом головного мозга.