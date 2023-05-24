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    Водитель автобуса получил условный срок за смертельное ДТП с пешеходом на Передовиков

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    Суд в Петербурге вынес приговор водителю автобуса, который год назад сбил женщину в Красногвардейском районе города. Врачи боролись за ее жизнь больше недели, но спасти не смогли.

    ДТП произошло около 12:20 27 мая 2022 года на пересечении проспекта Ударников с проспектом Передовиков, сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, управляя на основании путевого листа технически исправным автобусом «Волгабас» СПб ГУП «Пассажиравтотранс», следовал по Ударников со стороны Индустриального проспекта. На перекрестке с Передовиков он стал поворачивать налево на скорости порядка 10–20 км/ч — на зеленый сигнал светофора, но не убедившись в безопасности маневра. В этот момент проспект Передовиков по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый переходила женщина. Автобус не пропустил и сбил ее. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, а 5 июня она скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и груди с тяжелым ушибом головного мозга.

    Водитель автобуса вину признал. Суд установил, что к уголовной и административной ответственности мужчина ранее не привлекался, трудоустроен официально и на работе характеризуется положительно. Он также принес извинения потерпевшей стороне, выразил намерение возместить причиненный вред и предпринимал попытки это сделать.

    В итоге Красногвардейский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ), и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2 года.

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    Комментарии 6

    Гость24 Мая 2023 в 16:00
    Кошмар!
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