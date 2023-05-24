В День города в Михайловском саду пройдет инклюзивный фестиваль жестового искусства

В честь 320-летия Санкт-Петербурга и 125-летия Русского музея в Михайловском саду 27 мая состоится фестиваль жестового искусства. Особенность мероприятия, которое проводится совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», заключается в том, что оно будет одинаково доступно слышащим и глухим горожанам и гостям города, рассказали в пресс-службе музея.
Помимо визуальных миниатюр и жестовых песен программа фестиваля включает мастер-класс по жестовому языку. Также для гостей мероприятия будет организована фотозона, где можно сделать оригинальное фото на память. Актер московского Театра Мимики и Жеста Игорь Стрелкин проведет танцевальный мастер-класс, а его коллега Вадим Николаев обучит желающих основам визуальной миниатюры.
Программа предполагает и мастер-класс по жестовой песне, а также репетицию совместного исполнения финальной песни «МЫ ВМЕСТЕ» под руководством директора Театра Мимики и Жеста Роберта Фомина и актера этого театра Алексея Лемешева. Мастер-классы пройдут в сопровождении синхронного перевода на жестовый язык.
На основной сцене в честь 125-летия Русского музея прозвучит рассказ о деятельности музея и достижениях отдела инклюзивных программ. Участники фестиваля узнают, как проводятся экскурсии на жестовом языке и создаются видеогиды.
Фестиваль завершится праздничным концертом в честь Дня рождения города. В рамках праздника выступят разнообразные творческие коллективы: «Петербургская лексема» Дома народного творчества, студия жестовой песни «Поющие руки», воспитанники коррекционных школ, а также актеры Театра Мимики и Жеста.
Начнётся фестиваль ровно в полдень 27 мая.