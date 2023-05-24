Частные клиники Петербурга ждут голосов читателей «Фонтанки» — победитель определится меньше чем через месяц

Премия «Доктор Питер — частная медицина» выходит на финишную прямую: до конца голосования осталось меньше месяца, а разрыв между финалистами минимальный. Решающим может стать любой голос.
Уже более 36 тысяч голосов отдали читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка» за финалистов премии. Всего в третьем сезоне — 12 номинаций, в каждой из них — по 10 финалистов, которые набрали больше всего голосов на первом этапе — номинировании, а также были выбраны экспертным советом. И каждая из клиник, вошедших в ТОП-10, — реальный претендент на победу.
Чтобы повлиять на итоги голосования и вывести свою любимую клинику в победители, у вас есть еще чуть меньше месяца — голосование завершится 18 июня. А 28 июня мы объявим результаты и вручим награды тем, кто наберет больше всего голосов. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться и выбрать те медицинские учреждения, которые вы считаете наиболее достойными награды в каждой номинации:
- Многопрофильные клиники
- Оздоровительные центры
- Офтальмология
- Стоматология
- Инструментальная диагностика
- Лабораторная диагностика
- Стационары
- Эстетическая медицина
- Пластическая хирургия
- Детские клиники
- Центры репродукции
- Специализированные клиники
Премия «Доктор Питер — частная медицина» стартовала в 2021 году, и задумывалась в том числе как поддержка медиков в годы пандемии COVID-19. Но благодаря интересу и медицинского сообщества, и читателей «Фонтанки», и «Доктора Питера» она стала традиционной. В этом году мы определим лучшие клиники уже в третий раз, и с каждым годом становится больше номинаций, больше номинантов — наряду с лидерами рынка в финале звучат и новые имена, все больше голосов получают участники во время голосования. Внесите и вы свой вклад в выбор лучших клиник 2023 года!