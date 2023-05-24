Частные клиники Петербурга ждут голосов читателей «Фонтанки» — победитель определится меньше чем через месяц

Премия «Доктор Питер — частная медицина» выходит на финишную прямую: до конца голосования осталось меньше месяца, а разрыв между финалистами минимальный. Решающим может стать любой голос.

Уже более 36 тысяч голосов отдали читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка» за финалистов премии. Всего в третьем сезоне — 12 номинаций, в каждой из них — по 10 финалистов, которые набрали больше всего голосов на первом этапе — номинировании, а также были выбраны экспертным советом. И каждая из клиник, вошедших в ТОП-10, — реальный претендент на победу.