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    Около «Московской» автобусы и троллейбусы встали в ряд. Рейсы следуют с задержкой в 30 минут

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    Около станции метро «Московская» утром в среду, 24 мая, образовалась пробка из автобусов и троллейбусов. Кадрами со вставшим в ряд общественным транспортом поделился с «Фонтанкой» читатель Владислав.

    читатель «Фонтанки»

    «Все опаздывают на работу. Всё из-за ремонта на Московском проспекте», — прокомментировал он ситуацию.

    Как сообщил «Пассажиравтотранс», автобусные и троллейбусные маршруты следуют с задержкой в 30 минут из-за дорожных работ на Московском проспекте у Ленинского проспекта.

    «В связи с дорожными работами на Московском проспекта у Ленинского проспекта автобусные маршруты № 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты № 27, 29, 35, 45, 47 следуют с задержками в 30 минут», — сказано в сообщении организатора перевозок.

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