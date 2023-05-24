Песков: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Россия разделяет позицию о недопустимости заморозки конфликта на Украине. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия солидарна», — ответил представитель Кремля. Его спрашивали о том, солидарна ли Россия со странами Запада, чьи лидеры заявляют о недопустимости заморозки украинского конфликта.

Интересы России и стоящие перед страной цели, как отметил Дмитрий Песков, должны быть достигнуты при помощи спецоперации. «Или иными доступными средствами», — добавил он.

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров по ситуации вокруг Украины не должно ставить цель по заморозке конфликта. Такую же позицию высказывали другие западные лидеры, а также и в самом Киеве.

