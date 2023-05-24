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    На МКАД неуправляемая легковушка опрокинула фуру. Лежащий грузовик перекрыл четыре полосы

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    На 81-м километре МКАДа вечером во вторник, 23 мая, произошло жесткое ДТП. Сначала водитель легковушки потерял управления и врезался в проезжающую на скорости фуру. Затем уже грузовик опрокинулся на проезжую часть и перекрыл четыре полосы. Об аварии сообщил московский Дептранс в своем Telegram-канале.

    «Движение в районе ДТП затруднено, заняты 4 полосы из 6», — говорится в посте.

    Как пишет Msk1 со ссылкой на очевидцев, в возникшей пробке водителям приходилось стоять около 40 минут.

    Сообщение о восстановлении движения появилось в два часа ночи в среду, 24 мая.

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