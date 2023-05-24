На МКАД неуправляемая легковушка опрокинула фуру. Лежащий грузовик перекрыл четыре полосы

На 81-м километре МКАДа вечером во вторник, 23 мая, произошло жесткое ДТП. Сначала водитель легковушки потерял управления и врезался в проезжающую на скорости фуру. Затем уже грузовик опрокинулся на проезжую часть и перекрыл четыре полосы. Об аварии сообщил московский Дептранс в своем Telegram-канале.
«Движение в районе ДТП затруднено, заняты 4 полосы из 6», — говорится в посте.
Как пишет Msk1 со ссылкой на очевидцев, в возникшей пробке водителям приходилось стоять около 40 минут.
Сообщение о восстановлении движения появилось в два часа ночи в среду, 24 мая.