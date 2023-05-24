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    Возвращение смертной казни в Европе и мире. Сербский президент рассказал, за что намерен бороться

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    Сербский президент Александр Вучич заявил, что будет бороться за возвращение смертной казни в Европе и во всем мире. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    «За то, что произошло в Белграде, Мало-Орашье и Дубоне (муниципалитет Младеновац. — Прим. ред.), не существует другого наказания», — отметил глава государства.

    По его словам, нельзя убить «монстра, которому 13 или 14 лет», но тот, кто способствовал преступлению, должен понести самое тяжелое наказание.

    Напомним, 3 мая подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда. В результате погибли восемь школьников и охранник. Шестеро детей и один учитель были ранены. Как писали в медиа, 13-летний юноша пришел в учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Впоследствии Вучич сообщил, что стрелявшего поместят в психиатрическую больницу, поскольку в силу возраста он не может нести уголовную ответственность.

    Спустя пару дней, в ночь на 5 мая, в муниципалитете Младеновац 21-летний молодой человек открыл стрельбу из автомата. Скончались восемь человек, ранения получили 14.

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