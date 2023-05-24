Возвращение смертной казни в Европе и мире. Сербский президент рассказал, за что намерен бороться

Сербский президент Александр Вучич заявил, что будет бороться за возвращение смертной казни в Европе и во всем мире. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«За то, что произошло в Белграде, Мало-Орашье и Дубоне (муниципалитет Младеновац. — Прим. ред.), не существует другого наказания», — отметил глава государства.

По его словам, нельзя убить «монстра, которому 13 или 14 лет», но тот, кто способствовал преступлению, должен понести самое тяжелое наказание.

Напомним, 3 мая подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда. В результате погибли восемь школьников и охранник. Шестеро детей и один учитель были ранены. Как писали в медиа, 13-летний юноша пришел в учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Впоследствии Вучич сообщил, что стрелявшего поместят в психиатрическую больницу, поскольку в силу возраста он не может нести уголовную ответственность.