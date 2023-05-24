Гладков: В Белгороде на дорогу скинули взрывное устройство

В Белгороде прогремел взрыв. В небе виден столб дыма. Об этом 23 мая сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным некоторых Telegram-каналов, громкие звуки были слышны в районе железнодорожного вокзала. В соцсетях предположили, что это может быть беспилотник, сбросивший взрывчатку.

«На проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.