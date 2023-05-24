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    Гладков: В Белгороде на дорогу скинули взрывное устройство

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    В Белгороде прогремел взрыв. В небе виден столб дыма. Об этом 23 мая сообщают очевидцы в социальных сетях.

    По данным некоторых Telegram-каналов, громкие звуки были слышны в районе железнодорожного вокзала. В соцсетях предположили, что это может быть беспилотник, сбросивший взрывчатку.

    «На проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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