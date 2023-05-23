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    На дочь телеведущей Даны Борисовой напала собака. Девочка-подросток в больнице

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    Телеведущая Дана Борисова рассказала, что на ее 15-летнюю дочь напала собака. Подростка госпитализировали с многочисленными укусами. Об этом 23 мая сообщает MSK1.RU.

    Несчастный случай произошел 22 мая, когда Дана отдыхала с дочерью Полиной в подмосковном кафе. Мать вызвала такси, открыла входную дверь — и джек-рассел-терьер влетел внутрь, после чего покусал школьницу. В этот момент на руках у пострадавшей был шпиц по кличке Мишель. Позже стало известно, что агрессивное животное принадлежит владельцу заведения.

    По словам телеведущей, все руки девочки были в крови. Позже у нее поднялась высокая температура. Скорая забрала подростка в больницу. Ей предстоят шесть уколов от бешенства и нахождение в стационаре.

    Дана Борисова намерена требовать от владельца собаки компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

    © Фонтанка.Ру

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