«И тут лягушка оживает». В Петербурге «целовались» голубь и земноводная

«Поцелуй» голубя и лягушки заметили в Адмиралтейском районе Петербурга. Фотография 23 мая была опубликована в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Необычную картину наблюдали в Никольском саду, где есть несколько фонтанов с амуром посередине и фигурками длинноногих земноводных по его краям. Их маленькие «рты» могут служить птицам чем-то вроде поилки. Так их использует пернатый на снимке.
Пользователи соцсети решили представить, что могло бы произойти после такого «поцелуя». «И тут лягушка оживает и превращается в прекрасную голубку», — пофантазировала Анна. «Или голубь превращается в прелестную жабу», — продолжила Надежда.