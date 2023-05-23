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    «И тут лягушка оживает». В Петербурге «целовались» голубь и земноводная

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    «Поцелуй» голубя и лягушки заметили в Адмиралтейском районе Петербурга. Фотография 23 мая была опубликована в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

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    Необычную картину наблюдали в Никольском саду, где есть несколько фонтанов с амуром посередине и фигурками длинноногих земноводных по его краям. Их маленькие «рты» могут служить птицам чем-то вроде поилки. Так их использует пернатый на снимке.

    Пользователи соцсети решили представить, что могло бы произойти после такого «поцелуя». «И тут лягушка оживает и превращается в прекрасную голубку», — пофантазировала Анна. «Или голубь превращается в прелестную жабу», — продолжила Надежда.

    Фото: Птицы СПб и России

    © Фонтанка.Ру

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