Госдума приняла закон, по которому призывники должны сдавать загранпаспорта

В течение пяти дней после призыва на военную и альтернативную службу солдаты должны сдавать заграничные паспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ. Законопроект 23 мая принят Госдумой.

Как говорится на сайте нижней палаты парламента, закон предполагает создание реестра недействительных загранпаспортов. Паспорта, попавшие в него, подлежат изъятию, но его можно оспорить.

Недействительными будут признавать паспорта, которые не были сданы добровольно — если, например, выезд ограничен из-за допуска к гостайне, если человек уволился из ФСБ (запрет действует пять лет) или если гражданин признан банкротом.