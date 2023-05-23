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    Госдума приняла закон, по которому призывники должны сдавать загранпаспорта

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    В течение пяти дней после призыва на военную и альтернативную службу солдаты должны сдавать заграничные паспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ. Законопроект 23 мая принят Госдумой.

    Как говорится на сайте нижней палаты парламента, закон предполагает создание реестра недействительных загранпаспортов. Паспорта, попавшие в него, подлежат изъятию, но его можно оспорить.

    Недействительными будут признавать паспорта, которые не были сданы добровольно — если, например, выезд ограничен из-за допуска к гостайне, если человек уволился из ФСБ (запрет действует пять лет) или если гражданин признан банкротом.

    Что касается призывников, то требование коснется мужчин, в отношении которых уже вынесено решение о призыве на службу.

    Поправки, после того как закон одобрит Совфед и подпишет президент, вступят в силу через полгода.

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