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    Вереница автобусов и длительные поездки. Жители Петербурга рассказали об «адских» пробках

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    На магистралях Петербурга вечером во вторник 4-балльные пробки. Так загруженность города оценивают карты «Яндекса». Тем не менее читатели «Фонтанки» сообщают о длинных вереницах автобусов и поездках, которые длятся гораздо дольше привычного.

    читатель «Фонтанки»

    «Сегодня час ехала от станции метро "Чернышевская" по Литейному проспекту до "Площади Ленина"», — рассказала Яна (расстояние между точками равно приблизительно 2,2 км. — Прим. ред.).

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    На заторы пожаловалась и читательница по имени Анна: «Пробки перед Большеохтинским мостом от Кирочной». По данным «Яндекса», сейчас движение действительно осложнено на соседнем Суворовском проспекте и Тульской улице.

    Другой читатель заснял на Суворовском длинную очередь из автобусов. На кадрах их можно насчитать больше десяти.

    Согласно распоряжению ГАТИ, около домов 17–19 от Кирочной улицы до улицы Пестеля ведутся работы по размещению пешеходной галереи. На части улицы Комсомола, что примыкает к станции «Площадь Ленина», вплоть до 31 августа перекрыто движение — там ремонтируют трамвайные пути.

    © Фонтанка.Ру

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