Автобусы и троллейбусы по Московскому едут с сорокаминутной задержкой

Дорожные работы на Московском проспекте у перекрестка с Ленинским повлияли на движение 23 автобусных и 5 троллейбусных маршрутов вечером 23 мая. Это следует учесть особенно при поездках в петербургский аэропорт Пулково, куда пассажиров возят автобусы № 39 и 39э.



Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок», автобусные маршруты №№ 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты №№ 27, 29, 35, 45, 47 следуют с задержками свыше 40 минут.

