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    Reuters: Россия обсуждает запрет на экспорт бензина

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    Российское правительство обсуждает возможность временного запрета на экспорт топлива — чтобы избежать его дефицита и продолжения роста цен.

    О подобных разговорах 23 мая сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Помимо вероятности запрета экспорта обсуждается возможность повышения минимального объема бензина, который обязательно должен быть продан на товарной бирже.

    Reuters отмечает, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% в годовом исчислении в первом квартале текущего года, отправляя грузы напрямую в Африку.

    Бензин начал стремительно дорожать и достиг рекордных за два года показателей после того, как Минфин принял решение вдвое сократить субсидию нефтяникам — топливный демпфер станет в два раза меньше с июля 2023 года. Антон Силуанов объяснил решение тем, что Россия больше не торгует на западных рынках, из-за которых и придумывался механизм субсидирования. «Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — обрисовывал министр текущее положение дел.

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