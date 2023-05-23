Reuters: Россия обсуждает запрет на экспорт бензина

Российское правительство обсуждает возможность временного запрета на экспорт топлива — чтобы избежать его дефицита и продолжения роста цен.

О подобных разговорах 23 мая сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Помимо вероятности запрета экспорта обсуждается возможность повышения минимального объема бензина, который обязательно должен быть продан на товарной бирже.

Reuters отмечает, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% в годовом исчислении в первом квартале текущего года, отправляя грузы напрямую в Африку.