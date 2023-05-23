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    «Владимир Владимирович, там нет Украины». Зорькин принес Путину карту середины XVII века

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    Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес на встречу с Владимиром Путиным карту, которую составили французы больше трех столетий назад. Копия нашлась где-то в помещениях суда.

    Видео со встречи Путина и Зорькина 23 мая показывают федеральные каналы. Зорькин объясняет, что в суде нашлась копия карты, которая была составлена французами эпохи Людовика XIV — то есть примерно в середине XVII века. Председатель КС с улыбкой на губах объяснил президенту, к чему он взял ее на встречу: «Там нет Украины». Путин мгновенно подхватил: «Да конечно нет».

    По словам Зорькина, на карте указаны край Речи Посполитой и край Казакии, а дальше «большое Царство российское».

    Стоя уже возле карты Владимир Путин рассказал, как было дело: «Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал президент.

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