«Владимир Владимирович, там нет Украины». Зорькин принес Путину карту середины XVII века

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес на встречу с Владимиром Путиным карту, которую составили французы больше трех столетий назад. Копия нашлась где-то в помещениях суда.
Видео со встречи Путина и Зорькина 23 мая показывают федеральные каналы. Зорькин объясняет, что в суде нашлась копия карты, которая была составлена французами эпохи Людовика XIV — то есть примерно в середине XVII века. Председатель КС с улыбкой на губах объяснил президенту, к чему он взял ее на встречу: «Там нет Украины». Путин мгновенно подхватил: «Да конечно нет».
По словам Зорькина, на карте указаны край Речи Посполитой и край Казакии, а дальше «большое Царство российское».
Стоя уже возле карты Владимир Путин рассказал, как было дело: «Мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал президент.