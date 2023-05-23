«Коламбия Пикчерс», «Катюша» и Пугачева: какие каверы поют на последних звонках в Петербурге

«Фонтанка» ознакомилась с репертуаром школьников на нынешних последних звонках в Петербурге и пришла к выводу: всё стабильно. Так, человеку, который окончил школу
Восприятие некоторых песен, правда, поменялось: к примеру, родители одной из петербургских школ постеснялись предоставить «Фонтанке» видео выступления педагогов, где они исполняют кавер на песню Аллы Пугачевой «Старинные часы». Хотя Пугачева в России не запрещена, а текст кавера звучит безобидно и восхваляет образование в лицее, у родителей потенциальная публикация вызвала тревогу: в одном из куплетов педагог радуется, что всё успел объяснить школьнику, благодаря чему он поступил в престижный институт и не сдал документы на поступление в парижскую Сорбонну.