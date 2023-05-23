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    «Коламбия Пикчерс», «Катюша» и Пугачева: какие каверы поют на последних звонках в Петербурге

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    «Фонтанка» ознакомилась с репертуаром школьников на нынешних последних звонках в Петербурге и пришла к выводу: всё стабильно. Так, человеку, который окончил школу лет 10 назад, а то и больше, многое в концертах и сейчас показалось бы родным. Всё так же перепевают «Коламбия Пикчерс» «Банд'эрос», «Останусь» «Города 312». Нахимовцы, конечно же, поют «Катюшу», а вальсы школьники танцуют под лиричные композиции зарубежной эстрады — к примеру, под песню Breathe Easy группы Blue.


    Восприятие некоторых песен, правда, поменялось: к примеру, родители одной из петербургских школ постеснялись предоставить «Фонтанке» видео выступления педагогов, где они исполняют кавер на песню Аллы Пугачевой «Старинные часы». Хотя Пугачева в России не запрещена, а текст кавера звучит безобидно и восхваляет образование в лицее, у родителей потенциальная публикация вызвала тревогу: в одном из куплетов педагог радуется, что всё успел объяснить школьнику, благодаря чему он поступил в престижный институт и не сдал документы на поступление в парижскую Сорбонну.

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