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    Ремонты и час пик окрасили КАД крупные магистрали в бордовый цвет. В Петербурге — 9 баллов

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    Дороги Петербурга в вечерний час пик 23 мая встали в 9-балльных пробках. Для вторника это на 2 балла больше обычного. Плотнее всего — на набережных и КАД.

    На юге Петербурга участок кольцевой автодороги между Московским шоссе и Октябрьской набережной замер в пробках в обе стороны. Движение там затрудняют дорожные работы и, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», массовое ДТП с «перевертышем». Затор на внешнем кольце уже около 17 часов тянулся на 9,2 километра. А на севере КАД собралась самая длинная пробка недели для шести часов вечера — 9,6 километра от Горского шоссе до Приморского шоссе, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

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    Традиционно стоит движение на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. Затор там тянется порядка 5 километров. Плотно на Софийской улице от КАД в сторону центра. Пулковское шоссе встало в город, а Московский проспект — в обратном направлении. Крайне напряженная дорожная ситуация также на Пироговской набережной, Литейном проспекте и мосту и на улицах возле Финляндского вокзала. А Невский проспект в сторону площади Александра Невского оказался загружен на 10 баллов.

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