Ремонты и час пик окрасили КАД крупные магистрали в бордовый цвет. В Петербурге — 9 баллов

Дороги Петербурга в вечерний час пик 23 мая встали в 9-балльных пробках. Для вторника это на 2 балла больше обычного. Плотнее всего — на набережных и КАД.



На юге Петербурга участок кольцевой автодороги между Московским шоссе и Октябрьской набережной замер в пробках в обе стороны. Движение там затрудняют дорожные работы и, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», массовое ДТП с «перевертышем». Затор на внешнем кольце уже около 17 часов тянулся на 9,2 километра. А на севере КАД собралась самая длинная пробка недели для шести часов вечера — 9,6 километра от Горского шоссе до Приморского шоссе, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».