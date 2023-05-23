Ремонты и час пик окрасили КАД крупные магистрали в бордовый цвет. В Петербурге — 9 баллов

Дороги Петербурга в вечерний час пик 23 мая встали в
На юге Петербурга участок кольцевой автодороги между Московским шоссе и Октябрьской набережной замер в пробках в обе стороны. Движение там затрудняют дорожные работы и, по данным пользователей «Яндекс.Пробок», массовое ДТП с «перевертышем». Затор на внешнем кольце уже около 17 часов тянулся на 9,2 километра. А на севере КАД собралась самая длинная пробка недели для шести часов вечера — 9,6 километра от Горского шоссе до Приморского шоссе, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».
Традиционно стоит движение на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. Затор там тянется порядка 5 километров. Плотно на Софийской улице от КАД в сторону центра. Пулковское шоссе встало в город, а Московский проспект — в обратном направлении. Крайне напряженная дорожная ситуация также на Пироговской набережной, Литейном проспекте и мосту и на улицах возле Финляндского вокзала. А Невский проспект в сторону площади Александра Невского оказался загружен на 10 баллов.