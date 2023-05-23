Раздача «удостоверений советского человека» в обмен на деньги и коммунальную независимость потянула в Петербурге на уголовное дело

Участнице «Клуба финансовой защиты» (КФЗ) предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Ее последователи убеждены, что не должны платить за коммунальные услуги.
Как сообщает региональное управление Следкома, к 23 мая по делу о мошенничестве в КФЗ привлечена 45-летняя участница преступной группы.
В 2017 году КФЗ был официально зарегистрирован, как потребительский кооператив, бесменным председателем которого, следует из «Спарка», была Злата Носова.
Кооператив предоставлял юридические услуги, как пишет следствие, через индивидуальные консультации и лекции. Среди клиентов члены КФЗ искали тех, у кого кредиты, долги по ЖКХ, кому не нравится размер пенсии и вообще, кому хотелось бы жить получше.
Часть таких людей кооператив Носовой убеждал в том, что их документы не легитимны и все, что им на самом деле нужно, это «Удостоверение советского человека». Корочка, описывает СК, описывалась как практически волшебная — с ней все кредиты просто исчезают, за ЖКХ платить не надо (про долги тоже можно забыть), а пенсия становится повышенной.
Пока что следствие установило 5 потерпевших, которые отдали кооперативу почти три миллиона рублей.
Сайт КФЗ недоступен, но, судя по странице Носовой, во «ВКонтакте» есть его брат-близнец — Народный центр правовой защиты. В группе под две тысячи участников.
В марте этого года в группе появился образец заявления, которое предлагается отправить в «энергосбыт» — обязательно в своем городе и в Москве. Смысл текста сводится к тому, что все в стране общегосударственное, а значит у заявителя в собственности и газ, и лес, и котельные с электростанциями — не платить же самому себе.
На странице председателя кооператива можно найти такую запись: «СССР — ОСЬ И ОПЛОТ МИРА, на пороге новой цивилизации, которая имеет потенциал зерна Сказки Преображения, из которого вырастет древо народов на планете Земля. Помните о том что на Вас легла эта миссия, в силу права рождения!».