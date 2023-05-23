Раздача «удостоверений советского человека» в обмен на деньги и коммунальную независимость потянула в Петербурге на уголовное дело

Участнице «Клуба финансовой защиты» (КФЗ) предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Ее последователи убеждены, что не должны платить за коммунальные услуги.

Как сообщает региональное управление Следкома, к 23 мая по делу о мошенничестве в КФЗ привлечена 45-летняя участница преступной группы.

В 2017 году КФЗ был официально зарегистрирован, как потребительский кооператив, бесменным председателем которого, следует из «Спарка», была Злата Носова.

Кооператив предоставлял юридические услуги, как пишет следствие, через индивидуальные консультации и лекции. Среди клиентов члены КФЗ искали тех, у кого кредиты, долги по ЖКХ, кому не нравится размер пенсии и вообще, кому хотелось бы жить получше.