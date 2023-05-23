Молодежь уходит из кальянных в киберклубы. Потому что нет денег на Xbox и PlayStation

Российский рынок компьютерных клубов вырос в 1,5 раза за три года, сообщают 23 мая «Ведомости». В деньгах это рост с 13 миллиардов рублей в
Некоторые эксперты полагают, что российские геймеры возвращаются в клубы, потому что у них нет денег на дорогие консоли Xbox и PlayStation. Среди причин называют также резкое увеличение цен на комплектующие. Косвенным подтверждением этой версии можно считать то, что новые клубы открываются в основном в регионах.
Еще есть мнение, что кальянные, бургерные и бары молодым россиянам уже приелись, а проводить досуг где-то надо.
Среди других факторов — популярность киберспорта (и рекордные гонорары лучших игроков) и, как следствие, перемены в отношении родителей к киберклубам.
В топе популярных игр на ПК —