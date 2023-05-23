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    Молодежь уходит из кальянных в киберклубы. Потому что нет денег на Xbox и PlayStation

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    Российский рынок компьютерных клубов вырос в 1,5 раза за три года, сообщают 23 мая «Ведомости». В деньгах это рост с 13 миллиардов рублей в 2019-м до 20 миллиардов в 2022-м. Количество ежемесячных посетителей игровых клубов за тот же период увеличилось вдвое — до 2,5 миллиона человек.

    Некоторые эксперты полагают, что российские геймеры возвращаются в клубы, потому что у них нет денег на дорогие консоли Xbox и PlayStation. Среди причин называют также резкое увеличение цен на комплектующие. Косвенным подтверждением этой версии можно считать то, что новые клубы открываются в основном в регионах.

    Еще есть мнение, что кальянные, бургерные и бары молодым россиянам уже приелись, а проводить досуг где-то надо.

    Среди других факторов — популярность киберспорта (и рекордные гонорары лучших игроков) и, как следствие, перемены в отношении родителей к киберклубам.

    В топе популярных игр на ПК — CS:GO и Dota 2, в них играют почти 70% геймеров. Самые востребованные игры на консолях — FIFA, Mortal Kombat и UFC.

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    КиберспортКомпьютерные клубы
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