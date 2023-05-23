Молодежь уходит из кальянных в киберклубы. Потому что нет денег на Xbox и PlayStation

Российский рынок компьютерных клубов вырос в 1,5 раза за три года, сообщают 23 мая «Ведомости». В деньгах это рост с 13 миллиардов рублей в 2019-м до 20 миллиардов в 2022-м . Количество ежемесячных посетителей игровых клубов за тот же период увеличилось вдвое — до 2,5 миллиона человек.



Некоторые эксперты полагают, что российские геймеры возвращаются в клубы, потому что у них нет денег на дорогие консоли Xbox и PlayStation. Среди причин называют также резкое увеличение цен на комплектующие. Косвенным подтверждением этой версии можно считать то, что новые клубы открываются в основном в регионах.

