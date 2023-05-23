    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-в

    764мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd79.94eur86.5

    В Петербурге и области насчитали всего пять новостроек с эксплуатируемой кровлей

    522
    обсудить

    В петербургской агломерации возводится всего пять жилых комплексов с эксплуатируемыми крышами. По данным аналитиков GloraX, это два проекта в комфорт-классе и три — в премиуме. Ограниченность такого предложения эксперты объясняют дороговизной и сложностями в последующей эксплуатации в петербургском климате.

    — Как правило, наличие эксплуатируемой крыши в проекте увеличивает стоимость квартир на 3–5% по сравнению с жилыми комплексами, где нет такой инфраструктуры, — пояснил Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирование GloraX. — Кроме того, это серьезное конкурентное преимущество, особенно если речь идет о развитых рынках. Практика показывает, что после пандемии у покупателей сформировался устойчивый спрос на нетривиальные решения и mixed-used пространства в составе жилого комплекса.

    Как утверждают аналитик компании, появление рекреационных зон на крышах жилых домов — актуальный тренд для всех мегаполисов, поскольку с каждым годом там все больше не хватает городских общественных пространств. После пандемии на рынке недвижимости тренд на увеличение рекреационных зон в составе жилых комплексов только укрепился, и такое нестандартное решение, как эксплуатируемая крыша, стало одним из вариантов.

    Что касается использования крыш в том небольшом предложении комфорт-класса, что есть, то, например, в ЖК в Буграх на крыше сделали пространство для йоги и вечеринок, в ЖК в Курортном районе крыша представляет собой прогулочную зону со скамейками и освещением. Из трех проектов премиум-класса один с полноценным рекреационным пространством на крыше находится на Васильевском острове, два других — в Московском районе. На крышах там расположились SPA-комплекс и терраса с шезлонгами, креслами и беседкой. В бизнес-классе предложений с эксплуатируемой кровлей не нашли.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close