В Петербурге и области насчитали всего пять новостроек с эксплуатируемой кровлей

В петербургской агломерации возводится всего пять жилых комплексов с эксплуатируемыми крышами. По данным аналитиков GloraX, это два проекта в комфорт-классе и три — в премиуме. Ограниченность такого предложения эксперты объясняют дороговизной и сложностями в последующей эксплуатации в петербургском климате.



— Как правило, наличие эксплуатируемой крыши в проекте увеличивает стоимость квартир на 3–5% по сравнению с жилыми комплексами, где нет такой инфраструктуры, — пояснил Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирование GloraX. — Кроме того, это серьезное конкурентное преимущество, особенно если речь идет о развитых рынках. Практика показывает, что после пандемии у покупателей сформировался устойчивый спрос на нетривиальные решения и mixed-used пространства в составе жилого комплекса.

