В Петербурге и области насчитали всего пять новостроек с эксплуатируемой кровлей

В петербургской агломерации возводится всего пять жилых комплексов с эксплуатируемыми крышами. По данным аналитиков GloraX, это два проекта в комфорт-классе и три — в премиуме. Ограниченность такого предложения эксперты объясняют дороговизной и сложностями в последующей эксплуатации в петербургском климате.
— Как правило, наличие эксплуатируемой крыши в проекте увеличивает стоимость квартир на 3–5% по сравнению с жилыми комплексами, где нет такой инфраструктуры, — пояснил Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирование GloraX. — Кроме того, это серьезное конкурентное преимущество, особенно если речь идет о развитых рынках. Практика показывает, что после пандемии у покупателей сформировался устойчивый спрос на нетривиальные решения и mixed-used пространства в составе жилого комплекса.
Как утверждают аналитик компании, появление рекреационных зон на крышах жилых домов — актуальный тренд для всех мегаполисов, поскольку с каждым годом там все больше не хватает городских общественных пространств. После пандемии на рынке недвижимости тренд на увеличение рекреационных зон в составе жилых комплексов только укрепился, и такое нестандартное решение, как эксплуатируемая крыша, стало одним из вариантов.
Что касается использования крыш в том небольшом предложении комфорт-класса, что есть, то, например, в ЖК в Буграх на крыше сделали пространство для йоги и вечеринок, в ЖК в Курортном районе крыша представляет собой прогулочную зону со скамейками и освещением. Из трех проектов премиум-класса один с полноценным рекреационным пространством на крыше находится на Васильевском острове, два других — в Московском районе. На крышах там расположились SPA-комплекс и терраса с шезлонгами, креслами и беседкой. В бизнес-классе предложений с эксплуатируемой кровлей не нашли.