«Сцепился с кем-то». Очевидцы сообщают, что лидер группы «Звери» кидался стульями в самарском баре

Лидера группы «Звери» Рому Зверя (Романа Билыка) якобы видели агрессивно себя ведущим в самарском баре. Об этом 23 мая рассказывают очевидцы, а по соцсетям расходятся видео из заведения.

Билык сначала отдыхал в одном баре, на Молодогвардейской улице, а затем перешел в другой, пишет 63.RU со ссылкой на свидетелей.

«Там, уже сильно пьяный, музыкант сцепился с кем-то, кидался стульями и требовал «выйти отсюда». В итоге его вывели на улицу и вызвали группу быстрого реагирования», — утверждают другие посетители.