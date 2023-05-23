«Сцепился с кем-то». Очевидцы сообщают, что лидер группы «Звери» кидался стульями в самарском баре

Лидера группы «Звери» Рому Зверя (Романа Билыка) якобы видели агрессивно себя ведущим в самарском баре. Об этом 23 мая рассказывают очевидцы, а по соцсетям расходятся видео из заведения.
Билык сначала отдыхал в одном баре, на Молодогвардейской улице, а затем перешел в другой, пишет 63.RU со ссылкой на свидетелей.
«Там, уже сильно пьяный, музыкант сцепился с кем-то, кидался стульями и требовал «выйти отсюда». В итоге его вывели на улицу и вызвали группу быстрого реагирования», — утверждают другие посетители.
На кадрах видно, как человек, действительно похожий на Рому Зверя, кричит и рвется к кому-то, но его силой уводят на улицу. Представитель коллектива уже прокомментировал ситуацию в беседе с телеканалом «360»: заявил, что гости бара настойчиво просили Билыка сфотографироваться с ними, не принимая отказов и обращаясь к нему неуважительно. Собеседник телеканала также уточнил, что музыкант отдыхал в баре вместе с частью своей команды после заплыва на лодках по Волге.
«Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме. <…> Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями», — заявил представитель «Зверей».