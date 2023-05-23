Укусить на 200 тысяч. Госдума расписала штрафы за нарушения при обращении с животными

Госдума РФ 23 мая приняла закон, вводящий штрафы для нерадивых и безответственных владельцев домашних животных. Нижняя палата парламента рассматривала документ с декабря 2021 года. И вот теперь депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в КОАП.
Конкретные примеры с цитатами из проекта приводит ТАСС.
За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца — штраф до 3 тысяч рублей(если вы просто гражданин, а не юрлицо).
За жестокое обращение с животными(без уголовного состава) — до 15 тысяч рублей(для граждан).
За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах без лицензии — должностным лицам штраф до 50 тысяч рублей, юридическим лицам до 200 тысяч рублей.
И, наконец, самая распространённая бытовая история. Если собака кого-то или что-то укусила.
«За нарушение требований законодательства, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу...для граждан водится штраф до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей»(цитата по ТАСС).
Важно понимать, что всё это действует, только « если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».
Отдельно прописано, что владельца животного нельзя оштрафовать, если в момент нарушения животное находилось под присмотром другого человека или, например, было украдено.