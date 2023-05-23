Укусить на 200 тысяч. Госдума расписала штрафы за нарушения при обращении с животными

Госдума РФ 23 мая приняла закон, вводящий штрафы для нерадивых и безответственных владельцев домашних животных. Нижняя палата парламента рассматривала документ с декабря 2021 года. И вот теперь депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в КОАП.



Конкретные примеры с цитатами из проекта приводит ТАСС.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца — штраф до 3 тысяч рублей(если вы просто гражданин, а не юрлицо).

За жестокое обращение с животными(без уголовного состава) — до 15 тысяч рублей(для граждан).