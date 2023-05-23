ВТБ в первом квартале выдал в Петербурге и Ленобласти 37,5 млрд рублей розничных кредитов, лидирует ипотека

За первый квартал 2023 года число кредитов, выданных ВТБ розничным клиентам в Петербурге и Ленобласти, выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. По объемам кредитования лидирует ипотека, по динамике — потребительские кредиты и автокредитование. При этом с каждым месяцем люди все охотнее занимают у банков деньги.



Из 24 тысяч кредитов на общую сумму 37,5 млрд рублей на ипотеку пришлось 3,1 тысячи выданных займов на 20,8 млрд рублей, на покупку машин взяли 1,6 тыс. кредитов на 2,2 млрд рублей. Квартиры и машины — покупки масштабные, потребительские кредиты в среднем меньше по чеку, поэтому на общую сумму в 15 млрд рублей пришлось 19,5 тыс. выдач. Как отметил начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Вялков, весной ВТБ запустил потребительские кредиты на малые суммы до 30 тыс. рублей, что помогает наращивать количество заемщиков в этом сегменте. В целом количество потребкредитов выросло в полтора раза, а объем увеличился на 40%, также на 40% к аналогичному периоду прошлого года выросла и общая сумма автокредитования, машин куплено на 60% больше.