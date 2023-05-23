Вуди Аллен спас другу жизнь, применив в ресторане прием Геймлиха

Режиссер Вуди Аллен проявил подкованность в оказании первой помощи и попал на страницы таблоидов: издание Page Six 22 мая сообщило, что оскаровский лауреат вышел героем из инцидента в нью-йоркском ресторане «Караваджо».



87-летний Вуди Аллен помог своему 76-летнему другу Эндрю Стейну, подавившемуся кусочком свинины, применив прием Геймлиха: когда спасающий, стоя сзади пострадавшего, обхватывает руками нижнюю часть его диафрагмы, сжимая легкие, и в результате давление выталкивает застрявший предмет из трахеи.



Спасенный — к слову, экс-президент городского совета Нью-Йорка, занимавший этот пост в 1986–1994 годах. В интервью изданию он признал, что Вуди Аллен фактически спас ему жизнь, когда кусочек мяса застрял в его горле, мешая дышать.

