    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, ю-з

    764мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.94eur86.5

    Кино

    Вуди Аллен спас другу жизнь, применив в ресторане прием Геймлиха

    3301
    9 комментариев

    Режиссер Вуди Аллен проявил подкованность в оказании первой помощи и попал на страницы таблоидов: издание Page Six 22 мая сообщило, что оскаровский лауреат вышел героем из инцидента в нью-йоркском ресторане «Караваджо».

    87-летний Вуди Аллен помог своему 76-летнему другу Эндрю Стейну, подавившемуся кусочком свинины, применив прием Геймлиха: когда спасающий, стоя сзади пострадавшего, обхватывает руками нижнюю часть его диафрагмы, сжимая легкие, и в результате давление выталкивает застрявший предмет из трахеи.

    Спасенный — к слову, экс-президент городского совета Нью-Йорка, занимавший этот пост в 1986–1994 годах. В интервью изданию он признал, что Вуди Аллен фактически спас ему жизнь, когда кусочек мяса застрял в его горле, мешая дышать.

    «Я запаниковал, испугался, — но Вуди пришел мне на помощь, — рассказал Стейн. — Это было похоже на сцену из его фильмов. Если бы не его быстрая реакция, боюсь, я бы умер. Я ему обязан жизнью».

    Интересно, что Вуди Аллен не впервые спасает человека. Предыдущий случай произошел также за обедом в 1992 году — тогда хлебом подавилась продюсер вечернего музыкально-юмористического телешоу.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РежиссерСпасениеРесторанПервая помощь
    ЛАЙК11
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость23 Мая 2023 в 15:18
    буржуи, в ресторане
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close