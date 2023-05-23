То ли яма, то ли «лежачий полицейский». Петербурженка рассказала, как пассажиров троллейбуса засыпало осколками

Стекло троллейбуса не выдержало поездки по петербургскому центру. По словам пассажирки, под осколки попала не только пенсионерка, но внимание медиков потребовалось именно ей.



«Зависли в воздухе, когда проезжали лежачего полицейского. Резкое приземление, видимо, дало толчок», — поделилась 23 мая впечатлениями о поездке по Полтавской улице читательница «Фонтанки».



Накануне в троллейбусе она сидела напротив 76-летней женщины, которая попала под разлетевшееся стекло.



«Я медработник, вызвала пострадавшей скорую. Она была в сознании, в шоковом состоянии — видела осколки на голове, руках, — говорит женщина. — Ещё огромный кусок стекла прилетел сидевшему рядом мужчине — он сразу выбежал и ушёл».

