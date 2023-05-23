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    То ли яма, то ли «лежачий полицейский». Петербурженка рассказала, как пассажиров троллейбуса засыпало осколками

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    Стекло троллейбуса не выдержало поездки по петербургскому центру. По словам пассажирки, под осколки попала не только пенсионерка, но внимание медиков потребовалось именно ей.

    «Зависли в воздухе, когда проезжали лежачего полицейского. Резкое приземление, видимо, дало толчок», — поделилась 23 мая впечатлениями о поездке по Полтавской улице читательница «Фонтанки».

    Накануне в троллейбусе она сидела напротив 76-летней женщины, которая попала под разлетевшееся стекло.

    «Я медработник, вызвала пострадавшей скорую. Она была в сознании, в шоковом состоянии — видела осколки на голове, руках, — говорит женщина. — Ещё огромный кусок стекла прилетел сидевшему рядом мужчине — он сразу выбежал и ушёл».

    В «Горэлектротрансе» сообщили, что накануне незадолго до половины второго дня при подъезде к остановке «Проспект Бакунина» колесо троллейбуса попало в яму, лопнуло стекло. По предварительным данным, скорая увезла пассажирку с ушибами. «Фонтанка» показывала не уцелевшее окно.

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