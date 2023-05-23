Коронавирус никуда не делся. За неделю почти 200 смертей и тысячи заболевших

Федеральный оперштаб выпустил первый отчет по коронавирусу в новом недельном формате — за семь последних дней в ряде российских регионов выросла заболеваемость и госпитализация.



За неделю с 15 по 21 мая увеличение числа госпитализаций отметили в 33 субъектах страны, а рост заболеваемости в 21 регионе. При этом общая заболеваемость по стране за неделю снизилась на 13 %.

За семь дней в России было госпитализировано 3 529 человек и подтверждено 183 летальных исхода, а также выявлено 17 118 новых случаев. Из них в Петербурге 253 госпитализации, 1 346 новых случаев и 34 смерти.