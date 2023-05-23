«Без регистрации? Не беда». В Госдуме вспомнили про крепостное право

В Госдуму внесли проект закона, который отменяет ответственность за проживание граждан без регистрации. Это инициатива фракции «Новые люди», передаёт 23 мая ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции вице-спикера ГД РФ Владислава Даванкова.



«За то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тыс. рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права», — сказал Даванков.

Сейчас ответственность «за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства» устанавливает Кодекс об административных правонарушениях.