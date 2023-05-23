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    «Без регистрации? Не беда». В Госдуме вспомнили про крепостное право

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    В Госдуму внесли проект закона, который отменяет ответственность за проживание граждан без регистрации. Это инициатива фракции «Новые люди», передаёт 23 мая ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции вице-спикера ГД РФ Владислава Даванкова.

    «За то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тыс. рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права», — сказал Даванков.

    Сейчас ответственность «за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства» устанавливает Кодекс об административных правонарушениях.

    Внесенный в Государственную думу проект закона предлагает признать эти статьи (19.15.1. и 19.15.2) утратившими силу.

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